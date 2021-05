I lavori sul lungomare di Olbia.

Sono quasi finiti i lavori per il nuovo lungomare di Olbia. Ieri è stato completato l’asfalto di tutta la ex via Redipuglia e oggi è stato piantato tutto il viale alberato nella parte opposta al waterfront.

Il nuovo viale alberato.

Per la parte finale del nuovo viale sono stati scelti altri alberi dal sapore mediterraneo, che si abbineranno alle storiche palme di via Redipuglia. Oggi gli operai stanno lavorando per completare anche l’ultima parte del verde pubblico, che renderà il nuovo lungomare un giardino botanico con tantissime specie e moltissimi attrezzi ginnici.

Dallo stato dei lavori è facilmente intuibile che la nuova strada, che comprende la passeggiata, sarà finalmente aperta a breve e il cantiere più atteso e discusso finalmente concluso. Infatti, manca soltanto la nuova segnaletica per far sì che le auto possano transitare sulla nuova carreggiata.

