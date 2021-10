Tamponi a 5 euro a Palau.

Per i lavoratori non vaccinati i tamponi sono 5 euro. E’ questa l’idea di un ambulatorio di Palau per venire incontro alle esigenze di chi “non desidera vaccinarsi contro il coronavirus” e che economicamente non possono permettersi i test.

Questo permetterà anche di rilasciare il green pass. Il Poliambulatorio, inoltre, ha comunicato che effettuerà un servizio settimanale, che si articolerà in tre giorni senza prendere appuntamento. I tamponi saranno effettuati nei giorni martedì, giovedì e domenica dalle 18 alle 18.30.