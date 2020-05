Importante rispondere al numero che inizia con il 065510.

Anche Palau rientra tra i 2.015 comuni dove dal 25 maggio è partita l’indagine sierologica nazionale sul coronavirus. I nominativi dei residenti sono stati estratti dall’Istat, per genere, fascia di età e lavoro.

L’obiettivo è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus, anche in assenza di sintomi. Ma anche stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione, oltre alla frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza, l’attività economica.

I cittadini selezionati casualmente sono contattati, al telefono, da operatori della Croce Rossa Italiana. I cittadini saranno contattati dal numero nazionale che inizia con il 065510.

Sarà proposto un breve questionario e concordato un appuntamento per i test sierologici, da effettuare in punti di prelievo individuati dalla Regione o in punti di prelievo della Cri.

