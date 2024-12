Palau si riaccende di luci e effetti speciali per le festività di Natale

Anche Palau si prepara a farsi bella per l’arrivo del Natale, con le luminarie arrivano 8 appuntamenti in 30 giorni. “Pronta a partire, dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione del programma di eventi e spettacoli dedicati alle festività natalizie a Palau: Lights of Christmas, con ben 8 appuntamenti in 30 giorni che vedranno Palau accendersi di luci, colori, e emozioni che conferiranno al paese un’atmosfera unica”.

“Una serie di iniziative, promosse dall’Assessorato al Turismo, dedicate a grandi e piccini dove la grande musica, coreografie speciali, magia, tradizione, tecnologia e innovazione si intrecciano per confezionare il più bel dono sotto l’albero: l’esperienza autentica del Natale. Una rassegna, quella di Palau, che mira a sorprendere e a raggiungere un ampio pubblico con eventi di qualità, volti a promuovere l’immagine e l’attrattività di Palau, dove la tradizione si integra sempre più con l’innovazione”.

Il calendario degli eventi

“Ad avviare il programma, l’8 dicembre, come da consuetudine, l‘accensione del grande albero in Piazza Due Palme che insieme alle nuove luminarie, anche quest’anno, impreziosiranno e renderanno la piazza una cornice perfetta per una foto ricordo in famiglia. Il tutto sarà accompagnato dalla parata di 10 iconici personaggi della Disney con cui i nostri bambini potranno giocare e fare foto. Il 18 dicembre, la piazza si trasformerà in un gigante Villaggio gonfiabile di Babbo Natale, arricchito da renne, pupazzi di neve e un imponente ma affettuoso Orso Abbracciatutti. Non potrà mancare la sorpresa dell’arrivo di Babbo Natale e i suoi elfi in carrozza, pronto a ricevere le letterine dei bambini”.

“Il 20 dicembre sarà invece una giornata dedicata agli Antichi Giochi in cui, la Piazza due Palme ospiterà 300 mq di giochi in legno dove bimbi, genitori e nonni potranno sfidarsi nei passatempi di un tempo per un viaggio nel passato e un momento festivo di grande condivisione immersi nelle melodie natalizie.

Non è Natale però se non c’è musica! Il 23 dicembre, arriva quindi, per la prima volta a Palau, la grande musica lirica, una delle più alte espressioni della tradizione italiana musicale, con un solenne concerto, presso la Parrocchia, di 3 cantanti lirici accompagnati da un pianista in una performance di elevata qualità culturale e puro carisma. Il 26 dicembre, al Cineteatro, i bambini potranno divertirsi con lo spettacolo di un talentuoso giocoliere e la sua magia”.

Si continua nel 2025

“Il 3 gennaio, presso il parcheggio di Via Fonte Vecchia, si potrà festeggiare il Nuovo Anno con la novità di quest’anno, l’evento più suggestivo: uno straordinario spettacolo pirotecnico-musicale arricchito da uno strabiliante show di giochi laser. Incredibili coreografie sincronizzate tra fuochi d’artificio, tecnologie laser di ultima generazione e un DJ set renderanno questo evento unico e innovativo, dal forte impatto visivo e emotivo per tutti gli spettatori. Il 5 gennaio, sempre al Cineteatro in attesa dell’Epifania, saranno organizzati laboratori creativi, volti alla sensibilizzazione sulla sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, per la creazione di decorazioni e piccoli doni”.

“Il 6 gennaio, l’evento conclusivo vedrà la Befana come protagonista indiscussa di questa giornata, con la distribuzione di circa 200 calze ai bambini che ameranno intrattenersi con giochi e truccabimbi presso il Cineteatro. Un programma, quello di Palau, sempre pronto a sorprendere, che mira a raggiungere un ampio pubblico con eventi di qualità, volti a promuovere l’immagine e l’attrattività di Palau, dove la tradizione si integra sempre più con l’innovazione”.

