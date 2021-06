Riaprono le ecoisole a Palau.

A Palau riaprono le ecoisole, chiuse dallo scorso maggio per l’uso improprio e l’errato conferimento dei rifiuti. Al fine di permetterne la corretta fruizione da parte di tutti e di non costringere l’ufficio ad una nuova chiusura, l’amministrazione chiede di prestare la massima attenzione al rispetto delle regole per il corretto conferimento.

Le regole.

Nelle ecoisole possono essere conferite solo: carta/cartone, plastica/barattolame, vetro, organico e secco residuo prodotti in loco. L’ecoisola non sostituisce il servizio di raccolta porta a porta, non devono, quindi, essere conferiti rifiuti della propria abitazione/attività.

E’ vietato disfarsi di altre tipologia di rifiuto (ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, vernici, inerti, farmaci scaduti, pile esauste, pneumatici etc.) nonché l’uso di buste nere. Questi rifiuti possono essere conferiti all’ecocentro di Liscia Columba o prenotando il ritiro al numero verde 800530980.

Saranno intensificati i controlli, anche utilizzando i nuovi sistemi di videosorveglianza fissa e mobile, da parte della polizia locale, dell’ufficio ambiente del comune e del gestore della raccolta rifiuti.

