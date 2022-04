I lavori a Palau.

Le strade di Palau si fanno belle. Per la stagione estiva, l’amministrazione comunale ha fatto asfaltare tutte le vie del centro urbano. L’intento del Comune è quello di poter accogliere i turisti in un paese più ordinato e sicuro.

I lavori riguardano via Capo d’Orso, dove sono in corso ma in dirittura di arrivo. Presto, infatti, gli interventi in una delle più importanti arterie del paese si concluderanno. Nei prossimi giorni la ditta incaricata ultimerà eseguirà anche la posa della segnaletica orizzontale.