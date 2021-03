Il Parco Archeologico di San Giovanni.

Cominciano i lavori per la valorizzazione degli itinerari turistici nel Parco archeologico di San Giovanni a Viddalba. Gli interventi sono stati finanziati con i fondi della Programmazione Territoriale 2014/20. Nelle scorse settimane è stato firmato il contratto di affidamento dei lavori tra l’Unione dei Comuni e la Sassu Costruzioni di Luras, impresa che si è aggiudicata l’appalto dei lavori.

Successivamente, presso la Casa Comunale di Viddalba, alla presenza del sindaco Giovanni Andrea Oggiano, di Jeanne Francine Murgia (segretario direttore dell’Unione dei Comuni Alta Gallura), dell’architetto Maria Piera Maciocco (Progettista dell’opera) e di Antonello Oggiano (responsabile unico del procedimento), è stata formalizzata la consegna dei lavori, cha a far data dalla firma dovranno essere ultimati entro 180 giorni.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di riqualificare i luoghi, integrando le risorse storiche e naturalistiche con quelle culturali delle aree urbane e valorizzare il turismo locale. Alcune delle aree del Parco e degli spazi limitrofi verranno messe in sicurezza. Il Parco archeologico e naturalistico di San Giovanni si trova all’interno del territorio comunale di Viddalba in corrispondenza dell’omonimo Monte San Giovanni. L’area è inserita in un contesto di valore ambientale, dovuto alla vicinanza del fiume Coghinas, alla macchia mediterranea e alla fauna locale.

Attualmente l’area versa in una condizione di degrado: i sentieri sono ricoperti di folta vegetazione, quindi impraticabili. Le strutture in legno sono danneggiate e presentano problemi strutturali. Il progetto mira a trasformare il Parco archeologico in un luogo attrattivo, caratterizzato dalla presenza di diversi punti di interesse ambientale, culturale e sportivo.

