Palau e La Maddalena piangono Mauro Boccoli, aveva solo 53 anni

L’addio a Mauro Boccoli originario di La Maddalena.

Palau e La Maddalena piangono la scomparsa di Mauro Boccoli, mancato prematuramente all’età di 53 anni, lasciando un grande dolore tra familiari e amici. Nato il 17 marzo 1972 a La Maddalena, Mauro era conosciuto per il suo carattere gentile e la sua disponibilità, qualità che lo hanno reso caro a quanti lo conoscevano.

A darne il triste annuncio sono il padre Guido, la madre Anna Alba, la nonna, gli zii, i cugini e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di una persona amata e stimata. I familiari hanno rivolto un sentito ringraziamento a Isa, Irene, Francesco e a tutto il personale Oss per le cure affettuose e l’attenzione dimostrata negli ultimi giorni della sua vita.

Le esequie si terranno lunedì 20 ottobre alle ore 16 nella chiesa Nostra Signora delle Grazie a Palau, con partenza dall’abitazione dell’estinto, per dare a Mauro l’ultimo saluto in un momento di raccoglimento.

