Olbia rinasce, parchi e case popolari nei quartieri dimenticati

I progetti Pinqua a Olbia entrano nel vivo.

I quartieri più dimenticati di Olbia si stanno trasformando, grazie all’avvio di importanti cantieri. Tra San Simplicio e San Nicola stanno nascendo parchi e alloggi popolari. I lavori più decisi riguardano quelli del parco di via Cimabue e delle palazzine che stanno nascendo in via Petta. Questi due rioni subiranno il restyling maggiore grazie a queste opere che fanno pare del progetto Pinqua, a proposito di rigenerazione urbana.

Il parco di via Cimabue.

Il progetto più importante perché riguarda il benessere dei più piccoli è quello del parco di via Cimabue. Si trova in un terreno adiacente alla scuola di Santa Maria e sarà trasformato in una grande area verde con alberi che si collegherà all’edificio scolastico, poiché l’ingresso non vedrà più la strada, ma il giardino, rendendolo più sicuro per i piccoli olbiesi. Il cantiere è stato recintato e sono al lavoro le ruspe da diversi giorni.

Case popolari.

Il progetto Pinqua prevede la realizzazione di alloggi popolari tra San Simplicio, San Nicola e Orgosoleddu (dove sono previsti anche parchi). Da mesi alcuni ruderi sono stati recintati in via Brigata Sassari anche se ancora non sono cominciati i lavori. Però in via Petta gli operai sono già al lavoro per la realizzazione di alcune palazzine popolari che andranno a ridurre l’emergenza abitativa nella città di Olbia, dove la carenza di case si scontra con affitti cari e stagionali.

Questo progetto, che vale 12,4 milioni di euro, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), cambierà finalmente il volto della città, avvicinando la qualità del vivere delle periferie a quella del centro storico.

