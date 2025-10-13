Controlli nel porto di Santa Teresa, la polizia presidia la linea con la Corsica

Controlli a tappeto della polizia a Santa Teresa.

La polizia ha effettuato un’operazione straordinaria di controllo nel porto turistico di Santa Teresa Gallura. L’intervento, parte di un piano più ampio della Questura di Sassari, ha coinvolto personale specializzato nei controlli di frontiera e della Polizia Stradale, con l’obiettivo di intensificare la prevenzione e il monitoraggio in uno dei principali snodi della Gallura, anche in vista di ulteriori servizi programmati per le prossime settimane.

Il dispositivo si è articolato attraverso l’impiego di equipaggi dedicati al controllo costante di veicoli e passeggeri, in particolare sulle banchine di attracco delle navi di linea per la tratta Santa Teresa-Bonifacio, sui moli di ormeggio delle imbarcazioni da diporto e nelle aree limitrofe come parcheggi ed esercizi commerciali, dove la presenza di turisti e lavoratori stagionali è ancora significativa. Questa attività rientra nella strategia di prevenzione mirata della Polizia di Stato per incidere concretamente sulla sicurezza.

La scelta dell’area è dettata dall’importanza strategica di Santa Teresa di Gallura e del suo sedime portuale, fondamentale snodo di collegamento con la Corsica e per il traffico turistico, anche extra-Schengen. La Polizia di Stato conferma il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sul territorio, agendo non solo in risposta agli eventi ma anche in un’ottica di prevenzione e vicinanza alla cittadinanza, tant’è che ulteriori servizi straordinari sono già previsti per i prossimi giorni e le prossime settimane nell’area nord-orientale della Gallura.

