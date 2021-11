La Roccia dell’Orso di Palau si illumina.

La Roccia dell’Orso di Palau si vedrà anche nelle ore notturne. Così l’amministrazione comunale realizzerà un sistema di illuminazione, con l’obiettivo di renderla visitabile a tutte le ore del giorno.

L’intervento, che costerà 115 mila euro, prevede la collocazione di un impianto in rame, per valorizzare il simbolo di Palau. Il Comune ha affidato l’incarico professionale per realizzare il progetto di fattibilità. “La Roccia dell’Orso, grande attrattiva per il nostro territorio che da sempre ospita migliaia di turisti durante l’arco della stagione in cui sono consentite le visite guidate – dichiara l’amministrazione comunale -, merita che sia valorizzata nel rispetto dell’ambiente circostante”.