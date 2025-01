Palau, proseguono i lavori nella scuola di via del Faro

I lavori nella scuola di Palau.

Vanno avanti i lavori di efficientamento energetico di una scuola di Palau. Nell’edificio di via del Faro sono in corso gli interventi per installare il cappotto termico, il quale permetterà di poter riscaldare e raffreddare la scuola in inverno e nei mesi più caldi.

Un intervento necessario per rendere più confortevole l’ambiente scolastico. Negli ultimi anni nelle scuole del comune sono stati realizzati diversi interventi con il fine di metterle a nuovo e renderle più sicure per studenti e personale scolastico. La scuola di via del Faro, che ospita le medie, è stata quella più interessata alle migliorie.

