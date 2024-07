A Palau il trekking del Fai

Il FaiAI, per tutta l’estate, organizza percorsi trekking a Palau. Gli appuntamenti sono a cura del personale della Batteria Talmone e si tengono alla suggestiva luce del tramonto. Iniziati a giugno, proseguiranno per tutti i venerdì di luglio, dal martedì alla domenica in agosto e per alcuni giorni di settembre. Protagoniste le “piante che sanno di Sardegna”, come l’elicriso, la lavanda e il mirto. Il sentiero, infatti, attraversa alcuni spazi di folta macchia mediterranea.

Le caratteristiche del trekking

Il cammino a bastone si sviluppa per 1,6 km e ha una durata di circa 3 ore, comprese fermate e spiegazioni. Il fondo di calpestio alterna sabbia, terriccio e parti rocciose, per questo risulta sconnesso in alcuni punti. Tuttavia, il percorso ha una classificazione (T/E) e non presenta dislivelli particolarmente rilevanti. Per affrontarlo, ogni partecipante dovrà munirsi di uno o due litri d’acqua e di uno spuntino o cena al sacco. Ognuno dovrà indossare abiti confortevoli e leggeri e scarpe chiuse adeguate a un trekking. La partenza è prevista dalla Batteria Talmone. Gli orari per il mese di luglio sono dalle 18 alle 20, mentre per agosto dalle 18:30 alle 20:30. A tal proposito, è importante tenere in considerazione che il rientro sarà effettuato senza la luce del sole. Il costo per partecipare è di 20 euro per gli iscritti FAI; 30 euro la tariffa intera e 20 la ridotta (6-18 anni). Anche per gli studenti fino a 25 anni il costo è di 20 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti: 346 5253 674; faitalmone@fondoambiente.it

