A Santa Teresa torna il Gallura buskers festival

Risate, teatro di strada, musica, divertimento ed emozioni ritornano a Santa Teresa per il Gallura buskers festival. Dal 10 al 13 luglio il mondo incantato atterra per le vie del suggestivo centro storico con i migliori artisti di circo contemporaneo dall’Italia e dal mondo. Giocolieri, clown, acrùobati, illusionisti, musicisti, porteranno il fantastico, surreale e coloratissimo nuovo mondo circense. La 12° edizione del festival con le eccellenze nazionali ed internazionali, organizzato dall’associazione Dietro le Quinte e diretto da Alberto Pisu, vedrà protagonisti tanti straordinari artisti e compagnie provenienti dalla Spagna, Francia, Malesia e Taiwan, Cile, Australia, Regno Unito, Italia e Brasile.

Tutte le sere dal 10 al 13 luglio, a partire dalle 21.15 fino alle 24.00, tanti spettacoli in Piazza Vittorio Emanuele I, in via XX Settembre e in via Cavour, e poi ancora quelli itineranti, tra sketch irresistibili, ginnastica acrobatica, magia, teatro burlesco, energia comica, espressività artistica e numeri unici ed emozionanti.

Tutti gli artisti di questa edizione

Txema Muñoz (Spagna) e i suoi inganni teatrali: le sue storie sono diverse, me le emozioni sono le stesse in ogni parte del pianeta;

(Spagna) e i suoi inganni teatrali: le sue storie sono diverse, me le emozioni sono le stesse in ogni parte del pianeta; Pina Loches (Francia) e il suo spettacolo in cui intrepreta una ragazza pin-up che vuole andare al mare: un assolo divertente, commovente, sensibile, raffinato e retro, di clown slapstick (comicità che sfrutta il linguaggio del corpo e trovate semplici ed efficaci come ruzzoloni, cadute, ecc.);

(Francia) e il suo spettacolo in cui intrepreta una ragazza pin-up che vuole andare al mare: un assolo divertente, commovente, sensibile, raffinato e retro, di clown slapstick (comicità che sfrutta il linguaggio del corpo e trovate semplici ed efficaci come ruzzoloni, cadute, ecc.); Double V – Hinner Dragon (Malesia e Taiwan) con le loro acrobazie impossibili portano il “Diablo” tradizionale (un particolare attrezzo di giocoleria) a livelli inaspettati, una celebrazione dell’unione e della perseveranza;

(Malesia e Taiwan) con le loro acrobazie impossibili portano il “Diablo” tradizionale (un particolare attrezzo di giocoleria) a livelli inaspettati, una celebrazione dell’unione e della perseveranza; la storica Compagnie Albedo (Francia) arriva al Gallura Buskers Festival con uno spettacolo itinerante, umoristico e dirompente, sotto forma di un duo di “marionette”, ovvero le due guardie del corpo Tony e Tony, in missione per tenere al sicuro la città e i suoi abitanti;

(Francia) arriva al Gallura Buskers Festival con uno spettacolo itinerante, umoristico e dirompente, sotto forma di un duo di “marionette”, ovvero le due guardie del corpo Tony e Tony, in missione per tenere al sicuro la città e i suoi abitanti; Monsieur Pif – Le Saadikh – Grand Fakir Mondial (Francia), un clown, solo, nomade, che sogna la vita degli altri, alla ricerca di incontri e piccoli piaceri. Stavolta spera di diventare un grande fachiro;

(Francia), un clown, solo, nomade, che sogna la vita degli altri, alla ricerca di incontri e piccoli piaceri. Stavolta spera di diventare un grande fachiro; Mr Dyvinets (Cile); il grande acrobata Maurizio Villaroel (Cile) – “Mistral” nello spettacolo da brivido al palo cinese “Fidati di me” che coinvolge il pubblico e trasmette un bel messaggio di positività;

(Cile); il grande acrobata Maurizio Villaroel (Cile) – “Mistral” nello spettacolo da brivido al palo cinese “Fidati di me” che coinvolge il pubblico e trasmette un bel messaggio di positività; il Duo Tobarich , Maurizio Villaroel e Francisco Rojas (Cile), acrobati, atleti, artisti incredibili dove forza, equilibrio, estetica, e concentrazione si riuniscono per dare vita a figure di eccezionale impatto visivo;

, Maurizio Villaroel e Francisco Rojas (Cile), acrobati, atleti, artisti incredibili dove forza, equilibrio, estetica, e concentrazione si riuniscono per dare vita a figure di eccezionale impatto visivo; Bedlam Oz (Australia – Regno Unito), compagnia del teatro di strada fisico e visivo che anima gli spazi con stile, eleganza e grazia.

Con le loro coreografie, un’incredibile energia e le interazioni ammalianti ed esilaranti, sono diventati un appuntamento fisso nei più importanti festival del mondo; Ajace (Brasile), cantante e compositrice di Bahia, mescola elementi della musica brasiliana, della popular music, dal jazz, al pop e al rock, instaurando un dialogo con gli antenati afro-bahiani. Canta temi senza tempo con una dolcezza ed espressività della voce uniche; i Mattacchioni Volanti (Italia), ovvero i fratelli Mauro e Massimo esperti in meccanica che un giorno ebbero l’idea di creare il personaggio de “La Levitazione”, ormai in giro nei più importanti festival e in giro per il mondo. Divertenti e provocatori, mettono in discussione la logica e la legge della fisica, tra illusione ottica e capolavoro in ingegneria; Toni Dimondi (Spagna) e il suo spettacolo “Kon Karma” dove quattro marionette che mescolano musica, danza e magia, trasmettono tutto il misterioso fascino dell’Oriente;

Serata esplosiva il 13 luglio dalle 23.30 in piazza Vittorio Emanuele I per i saluti finali della 12° edizione del Gallura Buskers Festival, con Didi Mazzilli e Enzo Polidoro (Italia), un duo di personaggi dalla strana natura freak, insieme alla vulcanica Mabò Band, brass band italiana che scorrazza per le strade e i palcoscenici più prestigiosi del mondo con il loro originalissimo spettacolo, e all’Ente Clown & Clown.

