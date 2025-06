Red Valley 2025, biglietti scontati per i residenti a Olbia

I biglietti scontati per i residenti al Red Valley 2025 di Olbia.

Partirà da giovedì 20 giugno la finestra riservata ai residenti per l’acquisto dei biglietti del Red Valley Festival 2025, con tariffe agevolate dedicate a chi vive sul territorio. A Olbia, presso l’Ufficio turistico cittadino, sarà possibile accedere all’iniziativa che proseguirà fino al 31 luglio, negli orari pomeridiani stabiliti: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato e la domenica l’apertura è prevista dalle 16 alle 19.

Per i residenti, i biglietti saranno disponibili a un prezzo ridotto: 40 euro per il day pass e 135 euro per l’abbonamento completo al festival. Ogni cittadino potrà acquistare un massimo di due tagliandi, così da garantire un’equa distribuzione dei ticket tra la popolazione locale.

Intanto, già da oggi, alle ore 14 in punto, si aprirà un’altra fase importante per i fan del Red Valley: saranno infatti attivate le vendite per i posti in piedi nella Vip lounge, oltre alle prenotazioni per tavoli e aree privé. Si tratta di un’opportunità molto attesa soprattutto da chi desidera vivere da vicino le serate dell’evento in un contesto esclusivo e riservato.

Il Red Valley Festival si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale sarda, pronto a richiamare ancora una volta migliaia di spettatori da tutta l’isola e non solo. L’attenzione per il pubblico locale, sottolineata anche dalla campagna riservata ai residenti, contribuisce a rafforzare il legame tra l’evento e il territorio che lo ospita.

