Nuovo sorriso in poche ore grazie ad una clinica dentistica a Olbia

Uno studio dentistico specializzato in implantologia dentale a Olbia.

Lo studio dentistico del Dottor Flavio Argenti si è recentemente spostato in via Roma 122, a Olbia, diventando un centro di eccellenza di implantologia dentale in Sardegna. Grazie ad un’equipe medica e diverse sale operatorie, lo studio del Dottor Flavio Argenti si distingue in Sardegna per la possibilità di realizzare in sole 8 ore il sorriso che avete sempre sognato.

Gli impianti, creati con materiali di altissima qualità e con un effetto naturale, permettono di ripristinare l’estetica di un sorriso armonico, ma anche la funzionalità di una masticazione e una digestione corretta.

Nello studio di via Roma 122 di Olbia c’è un team pronto ad accogliere il paziente e assisterlo fino a tutto il suo percorso. Inoltre lo studio dentistico del Dottor Flavio Argenti garantisce finanziamenti a tasso zero per venire incontro ai loro pazienti, i quali possono rateizzare il pagamento senza aggiungere tassi aggiuntivi. Ciò permette di realizzare per tutti il sogno di avere un sorriso nuovo senza dover rimandare o, addirittura, rinunciare.

Cosa è un impianto dentale? L’implantologia è la branca dell’odontoiatria che si occupa della sostituzione dei denti naturali – o dove mancano – con impianti sui quali vengono inseriti i nuovi denti artificiali. Quando gli impianti in titanio vengono inseriti nell’osso, quest’ultimo cresce direttamente a contatto con la superficie dell’impianto. Così gli impianti diventano come le radici dei denti naturali, ai quali vengono inseriti i denti artificiali, che hanno l’aspetto dei denti naturali. .

Altri interventi realizzati dallo studio medico del Dottor Flavio Argenti riguardano la realizzazione di igiene delle faccette dentali, protesi ,conservativa ed endodonzia, con i migliori materiali certificati. Vengono realizzati anche interventi di ortodonzia classica, . Il centro dentistico è stato scelto da diversi pazienti da varie parti d’Italia proprio per la vasta gamma di servizi che offre e l’alta qualità delle prestazioni mediche. Lo studio del dottor Flavio Argenti è pronto ad accogliervi in via Roma 122, di fronte al parco Mario Cervo.

