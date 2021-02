Il progetto per le aree protette di San Teodoro.

Il Comune di San Teodoro ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente al miglioramento della fruizione delle coste e delle aree protette. In particolare, il progetto si articola negli interventi di valorizzazione e salvaguardia ambientale della spiaggia La Cinta, un vero e proprio gioiello in Gallura, che ogni anno viene presa d’assalto dai turisti proprio per la sua bellezza.

Oltre ai lavori sulla spiaggia sono previsti altri interventi che interesseranno lo stagno di San Teodoro e la salvaguardia degli habitat dunali e di rinaturalizzazione delle specie autoctone. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è relativo al lotto funzionale per lo sviluppo territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura Territori di eccellenza della Sardegna”, per l’importo complessivo di 629mila 387 euro, mentre per la valorizzazione dello stagno sono previsti 700mila euro.

L’intervento di salvaguardia degli habitat dunali e di rinaturalizzazione delle specie autoctone prevede un importo di 655mila 612 euro. Il soggetto attuatore del Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto – Riviera di Gallura territori di eccellenza della Sardegna” è la Comunità Montana del Monte Acuto, individuata con Deliberazione dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura il 29 maggio 2018.

(Visited 80 times, 80 visits today)