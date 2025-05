Aula con 21 Mac nella scuola di San Teodoro: l’inaugurazione

Inaugurata una nuova aula multimediale nella scuola di San Teodoro.

Nell’Istituto Comprensivo di San Teodoro è stata inaugurata un’aula multimediale moderna, grazie ai fondi Pnrr di 60mila euro, con 45mila dell’amministrazione comunale. Ciò ha permesso di realizzare uno spazio con arredi moderni e pc Mac. L’aula è stata inaugurata alla presenza del consigliere comunale Gianluca Seazzu, delegato alla pubblica istruzione, e della dirigente scolastica Antonia Mascia. Il progetto è stato avviato con la collaborazione dell’ex dirigente Vito Gnazzo e ha permesso di rinnovare completamente l’aula, adeguando impianti e struttura alle nuove esigenze didattiche.

All’interno sono stati installati 21 nuovi computer Apple di ultima generazione, per offrire agli studenti strumenti tecnologici di alto livello. “Abbiamo scelto di inaugurare l’aula ora, a fine anno scolastico, come buon auspicio per il futuro. In questi anni l’amministrazione ha sempre investito nella scuola, lavorando in sinergia con i docenti. Anche la perdita dell’autonomia scolastica ci spinge a fare ancora di più per i nostri giovani”, ha dichiarato il consigliere Seazzu. “Io sono arrivata solo quest’anno – ha commentato la dirigente Mascia – ma ho raccolto i frutti di un lavoro importante. L’inaugurazione segna un nuovo inizio: per il prossimo anno vogliamo pianificare al meglio l’uso dell’aula da parte di tutte le classi”.

