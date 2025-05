Nuova vita per l’Arzachena Academy, riparte con Cossu presidente

Pasquale Cossu è il nuovo presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda

“L’Arzachena Academy Costa Smeralda è lieta di comunicare ufficialmente che Pasquale Cossu è il nuovo presidente della società”. Arriva una svolta per la società biancoverde, che annuncia il passaggio di proprietà. “Lui e il suo gruppo hanno rilevato la totalità delle quote, segnando l’inizio di una nuova era per il club biancoverde. Con questa importante operazione, la nuova dirigenza si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità del club, rilanciare l’intero progetto sportivo e creare un punto di riferimento solido e inclusivo per tutto il territorio”.

Parlano i protagonisti

“È un onore assumere la presidenza di una società che rappresenta tanto per me e per il territorio – commenta il neopresidente Pasquale Cossu -. Il nostro progetto vuole unire competenza, passione e visione per costruire un futuro ambizioso e sostenibile, a partire dai giovani fino alla prima squadra”. Federico Cossu è vicepresidente e responsabile del settore giovanile. “Crediamo in un calcio che metta i ragazzi al centro, dove il percorso formativo ed educativo venga prima del risultato – dice il numero 2-. Con il nostro team lavoreremo ogni giorno per far crescere un vivaio sano, organizzato e competitivo”.

Antonello Zucchi sarà ancora il Direttore generale dell’area tecnica. “La nuova proprietà porterà entusiasmo, idee chiare e un progetto strutturato – aggiunge -. Sono felice di poter continuare a lavorare con un professionista come Pasquale Cossu con cui vogliamo riportare l’Arzachena ad alti livelli”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui