Il furto successo in spiaggia La Cinta a San Teodoro.

Sono andati in spiaggia come fanno tutti i giorni centinaia di persone. Hanno lasciato la loro auto parcheggiata negli stalli a pagamento prima della Cinta a San Teodoro. L’unico errore, forse, lasciare i loro quattro trolley nel bagagliaio.

Ma nemmeno ben in vista, come si potrebbe pensare. Dopo una giornata di mare, la brutta sorpresa. Le portiere della loro auto erano aperte e le valigie erano state rubate, con dentro tutti i vestiti e l’occorrente per la vacanza.

La disavventura è capitata ad una famiglia di turisti, da alcuni giorni in vacanza tra Budoni e San Teodoro. Hanno parcheggiato la loro auto in pieno giorno, davanti ad un andirivieni di bagnanti, senza che nulla potesse far pensare a particolari rischi.

Hanno lasciato le valigie in auto, in attesa che gli venissero date le chiavi dell’appartamento per il loro soggiorno. Sono andati in spiaggia verso l’ora di pranzo e sono tornati il primo pomeriggio, trovando l’auto svaligiata.

Gli sfortunati turisti hanno presentato regolare denuncia ai carabinieri di San Teodoro. La speranza è ora che le telecamere del campeggio di fronte possano aver filmato i malviventi, in modo da riuscire ad identificarli.

