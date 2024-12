Si rinnova il Miracolo di Natale, una scalinata di doni a Olbia

La scalinata di San Simplicio piena di doni per il Miracolo di Natale.

A Olbia è tornato il “Miracolo di Natale”, che arriva alla sua 28esima edizione. Come ogni anno, il 19 dicembre, la scalinata di piazza San Simplicio si è riempita di doni natalizi per le persone più bisognose. Tantissime persone hanno messo in atto la propria generosità donando alimenti, doni e prodotti per i più piccoli.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Olbia, è organizzata da Anteas Gallura Odv in collaborazione con l’associazione Giovani Internazionali Olbia, l’associazione “Franca Giua” e l’Auser filo d’argento. Il Miracolo di Natale è una delle giornate più attese perché qui si mette in moto il vero spirito natalizio: quello che fa diventare più buoni tutti e che li spinge alla generosità verso il prossimo.

La città è molto attiva per le iniziative solidali e il Miracolo di Natale rappresenta una delle manifestazioni più longeve e più riuscite. Già dalle 9 la scalinata che porta alla bellissima Basilica di San Simplicio si è riempita di pacchi di ogni genere. L’iniziativa durerà fino alle 21.

