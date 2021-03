Come candidarsi.

Sono aperte le adesioni per far parte dei volontari della protezione civile a San Teodoro. L’iniziativa, creata dal Comune, ha come obiettivo quello di creare una squadra di volontari, attualmente inesistente a San Teodoro per aiutare la comunità in caso di necessità.

Un gruppo costruttivo e stimolante per aiutare la salvaguardia del territorio in cui si vive pronto ad intervenire in caso di necessità. E’ possibile aderire entro il 30 aprile 2021. Per info è possibile contattare il numero 0784860050 oppure alla mail d.golme@comunesanteodoro.gov.it

