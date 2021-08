Il Ferragosto da record in Gallura.

Un Ferragosto da record in Gallura, che va oltre le aspettative di tutti: un boom di presenze, nelle spiagge, negli hotel e nei ristoranti, destinato a proseguire almeno fino alla fine della settimana.

Il mese di agosto sorprende per i dati sulle presenze in Gallura. Tutte le strutture ricettive confermano numeri anche migliori del 2019. “Abbiamo registrato numeri anche più alti rispetto agli anni pre-covid – dichiara il presidente del Consorzio Albergatori Olbia Fabio Fiori. -, se consideriamo soltanto questo mese, fino alla fine di questa settimana, possiamo parlare di un’estate al top”.

Intanto, la Sardegna resta sempre in bilico tra la zona gialla insieme alla Sicilia, quest’ultima la regione più a rischio. Nell’Isola, i cui dati dei contagi vanno oltre i parametri, ovvero superando i 150 casi, e nonostante la discesa al 9% dei posti in terapia intensiva, l’incertezza resta alta. “Questo ha condizionato infatti il comportamento dei turisti – prosegue Fiori -, se mentre gli altri anni si prenotava con largo anticipo e si arrivava a un riempimento fino all’80%, ora si scende al 20%. Oggi sono pochissime le prenotazioni per settembre, si aspetta, proprio per questa situazione”.

Il post Ferragosto registrato dalle altre strutture. “Addirittura c’è più gente in spiaggia che a Ferragosto – dichiara il proprietario del Chiringuito Angelo Putzu -, noi adottiamo tutte le misure di protezione e chiediamo il Green Pass, una misura di cui sono favorevole. Devo dire che ci sono comunque più presenze rispetto allo scorso anno, ma mancano gli stranieri”. Ma la zona gialla preoccupa anche i gestori degli stabilimenti. “Siamo preoccupati anche perché abbiamo dei dipendenti – aggiunge -, come preoccupa l’aumento del contagio soprattutto perché sono padre di due bambine piccole”.

Si conferma un 15 del mese da record anche a San Teodoro e il dopo Ferragosto non ha registrato un significativo calo del turismo. “Sono 39 anni che non ho mai visto così tante presenze – dichiara il proprietario del ristorante La Margherita Riccardo Chironi -, è pieno di giovani turisti, anche stranieri, in ogni angolo del paese e questo è certamente una cosa positiva. Certo, noi siamo preoccupati per il rischio di diventare gialli, però siamo ottimisti e molto felici di aver lavorato così tanto e anche a luglio abbiamo avuto presenze migliori perfino rispetto al 2019”.

(Visited 116 times, 157 visits today)