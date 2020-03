Tre ore di musica no stop lanciata da una discoteca di San Teodoro.

E’ ”#ioballoacasa” l’hastag lanciato da una nota discoteca di San Teodoro che ha creato una iniziativa per movimentare questo sabato sera con tre ore di musica streaming sulla loro pagina facebook.

Sono tante le iniziative che in questo periodo si stanno prendendo sui social per intrattenere, distrarsi e colmare le ore di reclusione dentro le proprie abitazioni. Lezioni di yoga, esercizi da fare in casa, ricette culinarie e così questa sera si potrà ballare, ognuno a casa propria ma uniti dalla musica che aggrega.

”Abbiamo deciso di organizzare questo party, una cosa un pò insolita dato che non siete qui con noi ma la situazione difficile di tutto il Paese ci obbliga per ora a stare in casa per il bene di tutti”, scrivono, annunciando la diretta streaming dalle ore 23 per passare insieme una serata all’insegna della musica. Tre Dj, Trasko, Welbo e Viky accompagneranno la serata proprio come fanno nelle notti di movida estiva a San Teodoro.

(Visited 408 times, 408 visits today)