Dolore a San Teodoro per la scomparsa di Pinuccia Casubolo

L’addio a Pinuccia Casubolo di San Teodoro.

Si è spenta serenamente, all’età di 84 anni, Pinuccia Casubolo, vedova Puddu, circondata dall’affetto della sua famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione nella cittadina di San Teodoro, dove era conosciuta e stimata.

A darle l’ultimo saluto sono stati i figli Ferdinando, Claudio, Annalisa, Marco e Laura, insieme ai rispettivi compagni, ai nipoti Giulia, Luca, Enrica, Francesco, Daria e Bruno, ai pronipoti e ai parenti tutti, che si sono stretti nel dolore condiviso di questo addio.

Le esequie si sono svolte nel pomeriggio di ieri, alle ore 17, nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, luogo che ha accolto amici e conoscenti accorsi per accompagnare Pinuccia nel suo ultimo viaggio terreno. La salma era partita poco prima dalla sua abitazione in via Gramsci, numero 116. Un momento di raccoglimento sentito e partecipato, che ha testimoniato il legame profondo tra la defunta e la sua comunità, riflesso di una vita vissuta con discrezione e dedizione ai suoi affetti.

