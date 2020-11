Lo spettacolo dei fenicotteri a San Teodoro.

Come ogni anno, decine e decine di fenicotteri rosa fanno la comparsa nello stagno di San Teodoro. Alcuni in realtà restano lì tutto l’anno, ma la maggior parte arrivano nel periodo autunnale in Sardegna, per godere del clima e di un minor disturbo antropico.

Uno spettacolo che in questi giorni sta richiamando diversi curiosi, che arrivando in prossimità dello stagno La Cinta e si fermano per fotografarli, come nello scatto di Alain Cappai. Solo il colpo d’occhio regala un’emozione. È possibile vedere i fenicotteri anche dal parcheggio del maneggio della Cinta, dove è più semplice parcheggiare l’auto.

(Visited 147 times, 147 visits today)