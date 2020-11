Gli orti urbani a Tempio Pausania.

Dopo Palau, anche il Comune di Tempio individua delle aree per realizzare degli orti sociali. È segno del successo degli orti urbani comunali anche in Gallura. Il progetto, emanato ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile, recentemente approvato, prevede la realizzazione e gestione di 18 orti sociali nel Comune.

Gli orti sorgeranno a Tempio in località L’oltu di li Frati e La culva di l’asinu. Il termine per la realizzazione dei lavori è fissato a 90 giorni, un anno dalla conclusione dei lavori di realizzazione e infrastrutturazione degli orti sociali. Quello degli orti sociali è uno degli impegni del Comune per realizzare progetti a favore dell’inclusione sociale, dando la possibilità a persone in difficoltà di produrre in proprio gli ortaggi.

