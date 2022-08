Dolore a San Teodoro per la scomparsa di Giovanni Carta

Addio a Giovanni Carta.

Grande dolore a San Teodoro per la scomparsa, all’età di 85 anni, di Giovanni Carta. L’uomo, conosciuto e stimato nel paese e in particolare nella piccola frazione di Suaredda, lascia una moglie e due figli.

“Una brava persona e amico di tutti, davvero un grande lavoratore negli anni della sua gioventù”. Così lo descrivono i conoscenti dell’uomo. “Giovanni ha svolto il suo lavoro di muratore con grande professionalità e non faceva mancare mai nulla alla sua famiglia”, ricorda uno dei suoi più cari amici. Sono tanti oggi a salutarlo, come dimostrano i tantissimi messaggi di affetto che la famiglia sta ricevendo in queste ore.