Il nuovo Info Point di San Teodoro.

Nasce a San Teodoro un bella e originale idea creata dal genio di Alberto Grandi fondatore della Gallura Custom Cycles, con la collaborazione dello studio grafico JoyArt, che ha saputo unire la passione per le moto, in particolare le Harley Davidson, con la voglia di offrire al turista un servizio informativo turistico/culturale, che prende il nome di Welcome San Teodoro.

Il progetto consiste in un Info Point itinerante presente nelle principali spiagge di San Teodoro come La Cinta, Isuledda, Cala Brandinchi e Cala D’Ambra dove sarà possibile ammirare le splendide Harley Davidson e Bici Custom che verranno esposte in spiaggia , attraverso gli accessi ( moto a motore spento) , ed in altre location nel circondario di San Teodoro, dalle ore 18 alle ore 20.

Un modo questo per avvicinarsi sempre di più al turista, distribuendo cartine turistiche delle principali spiagge della zona, locali e servizi presenti nel comune, rendendolo partecipe e stimolarlo alla scoperta delle meraviglie che il paese ha da offrire mettendo a disposizione operatori turistici pronti a dare aiuto e informazioni a chi necessita.

Partner di questa iniziativa sarà anche l’associazione Cecchini Cuore ONLUS di Maurizio Cecchini, cardiologo dell’Università di Pisa, che grazie al suo istruttore certificato Sig. Fabrizio Bonino, illustrerà in pochi minuti, in modo totalmente gratuito a tutte le persone interessate, le manovre di base per riconoscere una persona in arresto cardiaco, le tecniche di massaggio cardio polmonare da effettuare in quei casi e l‘utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). Dimostrazione reale che bastano solamente le nostre mani e pochi gesti per salvare la vita a una persona.

La prima tappa dell’Info Point itinerante è prevista per 5 luglio dalle ore 18.00 presso il Bar Esagono adiacente la Spiaggia di Cala D’Ambra, accompagnato dalla musica dal vivo dei BLACK IS BLACK nell’atmosfera del tramonto a pochi passi dal mare.

Sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti e gli spostamenti dell’info point dalla pagina Facebook Welcome San Teodoro.

