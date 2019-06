La scuola di teatro di San Teodoro.

Le terze elementari e le terze medie dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro hanno messo in scena nel mese di maggio degli spettacoli teatrali frutto dei laboratori avviati all’interno delle classi con il prezioso contributo economico del Comune di San Teodoro.

Gli spettacoli si sono svolti dopo un lungo lavoro di quattro mesi all’interno delle singole classi e le esibizioni finali hanno visto i giovani interpreti impegnati sulla scena con la realizzazione delle seguenti opere, nelle scuole elementari.

“L’arcobalena” è una fiaba ambientata in fondo al mare con richiami al rispetto dell’ambiente e in omaggio al mare della Sardegna e del medesimo Comune di San Teodoro. “Emozioni, il viaggio nella mente” ha affrontato un viaggio nel meraviglioso mondo della mente e delle emozioni, che ci caratterizzano.

Presso le scuole medie i lavori si sono differenziati fra teatro di prosa e teatro sociale con un pieno abbattimento della “quarta parete” ed un pieno coinvolgimento del pubblico.

Le opere svolte sono state: “La Scuola delle Mogli”, rivisitazione dell’opera di Molière e “Ogni Scatola una storia” di Andrea Bebbu. La scelta di due opere totalmente differenti è stata voluta proprio per le attinenze studiate con gli alunni del corso.

In tutte le classi si sono svolte lezioni frontali di recitazione a partire dalla basi del teatro: la conoscenza dello spazio, la consapevolezza di interagire con l’altro, la gestione della voce, della respirazione e del proprio corpo oltre a tutta una serie di giochi di gruppo. Si è lavorato in piccola parte anche sulla scrittura creativa per la redazione di nuovi personaggi non presenti nelle opere più note impiegate in scena.

I laboratori sono stati condotti e diretti da Andrea Bebbu, in qualità di regista e coordinati dalla Cooperativa Camminiamo Insieme. Il coordinamento didattico per le classi della scuola primaria è stato a cura delle maestre: Salvatorica Ticca, Cristina Piras, Daniela Garau, Eliana Dessì. Mentre, per le scuole medie, a cura delle professoresse: Anna Sanna e Flavia Pirisi.







(Visited 109 times, 109 visits today)