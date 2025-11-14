Nuove tubature a San Teodoro, quasi finiti i lavori di Abbanoa

I tecnici di Abbanoa al lavoro a San Teodoro.

A San Teodoro, lunedì 17 novembre, i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via Torino, con relativa dismissione delle vecchie tubature. L’intervento rientra nel cantiere Abbanoa che sta portando alla sostituzione integrale di ulteriori 6 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze.

L’investimento è di quasi 3,5 milioni di euro: sono risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc” oltre a una quota proveniente direttamente dal bilancio di Abbanoa come reinvestimento delle risorse ottenute tramite il pagamento delle bollette da parte degli utenti. È il secondo appalto “Fsc” che riguarda San Teodoro e si aggiunge ai lavori di un ulteriore appalto finanziato tramite le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “Pnrr”.

Per l’esecuzione dell’intervento di lunedì, dalle 8 fino alle 11 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica in tutto l’abitato di San Teodoro: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui