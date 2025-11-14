Maxi vincite al SuperEnalotto per due fortunati giocatori a Palau e Bosa

Sardegna protagonista con il SuperEnalotto.

Sardegna fortunata con due maxi vincite al SuperEnalotto. A Palau e Bosa due fortunati giocatori hanno fatto “5”. E’ accaduto nell’estrazione di giovedì 13 novembre, come riporta Agipronews, dove sono stati centrati diciotto “5” e due nella regione.

Il primo a Palau, in provincia di Sassari, nella Rivendita Tabacchi n°6 in via Capo d’Orso, 30, l’altro a Bosa, in provincia di Oristano, nel Tabacchi in via Alghero, 7 A. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 14 novembre, sale a 77,7 milioni di euro

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui