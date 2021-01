Le nuove piste ciclo-pedonali a San Teodoro.

Anche San Teodoro avrà la sua pista ciclo-pedonale. L’amministrazione comunale ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Università di Sassari e Dadu di Alghero, per la redazione dello studio preliminare per la rete della mobilità ciclabile e pedonale.

L’amministrazione comunale di San Teodoro ha individuato quali elementi fondanti la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio

paesaggistico-ambientale e la promozione di forme e stili di vita orientati ai principi dello sviluppo sostenibile relativi alla dimensione sociale, ambientale ed economica. Per questo motivo, la mobilità sostenibile è vista come un modello di riferimento auspicabile per la valorizzazione del proprio territorio, incentivando in particolare l’uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi in tutto il territorio. Ciò è possibile attraverso infrastrutture adeguate a garantire le condizioni di sicurezza e di comfort per tutti i fruitori.

Per tali motivazioni ha ritenuto necessario dare vita a un nuovo modello di organizzazione del territorio, mediante la predisposizione dello “Studio preliminare per la rete della mobilità ciclabile e pedonale del Comune di San Teodoro”. Il protocollo di intesa tra l’ente comunale e il Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica dell’università di Sassari (Dadu), consiste nella redazione dello Studio preliminare per la rete della mobilità ciclabile e pedonale del comune di San Teodoro.

(Visited 70 times, 85 visits today)