Siringhe abbandonate a Porto Pollo.

Sulla spiaggia di Porto Pollo a Palau sono state trovate alcune siringhe. La brutta sorpresa è stata fatta da un residente e la segnalazione ha suscitato la preoccupazione di molti, riportando all’attenzione la piaga della droga.

Un problema ancora troppo presente in Gallura, come testimoniano anche i numerosi sequestri di stupefacenti da parte delle forze dell’ordine. I dati raccontano come tantissimi giovani, anche di 12 anni, cominciano a fare uso di droghe. Un disagio che riguarda tutti i comuni, tra cui Palau.

