Quartetto gospel in chiesa, a San Teodoro il Natale in musica

Duke Fisher Heritage Singers gospel a San Teodoro

A San Teodoro il 23 dicembre, alle 19 nella chiesa Santa Teresa di Calcutta, ci sarà il quartetto gospel diretto da “Duke” Nathaniel Fisher. “Capace di creare l’atmosfera autentica delle chiese del sud degli Stati Uniti d’America. Il coro giunge direttamente da Atlanta, il cuore del Southern sound, che ha dato i natali a tutta la black music”.

“Nathaniel Fisher è un talentuoso pianista, cantante e direttore di coro di New Orleans che, dopo aver vissuto e lavorato per molti anni a New York, sua città di origine, si è trasferito ad Atlanta e ha fondato una corale, da cui ha estratto le voci migliori per creare The Heritage Singers. Pur avendo una cultura trasversale che l’ha fatto lavorare nel mondo del Soul, del Pop e del R’n’b e una formazione musicale profonda come pianista classico, Nathaniel Fisher ha espresso il suo talento soprattutto nel gospel”.

“Animato da profonda fede, Nathaniel Fisher crede fermamente che la musica e la voce vadano condivise e trasmesse con la gioia di vivere e celebrare la gloria del Signore. Il concerto del prossimo 23 dicembre alle ore 19,00 percorre il gospel dalle sue tradizioni spiritual ai temi più famosi anche nel nostro paese; è un distillato di pura energia e gioia. Il concerto, organizzato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, con ingresso libero e gratuito è inserito nel ricco calendario proposto e finanziato dal comune di San Teodoro”.

