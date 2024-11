Lavori di Abbanoa all’acquedotto, coinvolti diversi comuni in Gallura

I lavori di Abbanoa tra Viddalba e Santa Teresa.

Al via i lavori di Abbanoa nell’acquedotto Pedra Majore. Per lunedì 18 novembre 2024 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento straordinario sull’acquedotto al servizio dei Comuni di Badesi, Valledoria, Trinità d’Agultu e Viddalba, Santa Teresa di Gallura e Aglientu. I lavori interesseranno un tratto di condotta adduttrice del diametro di 800 millimetri in località Santa Teresa nel Comune di Valledoria. Per effettuarli, sarà necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l’utilizzo delle scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi e manovre che saranno eseguite in rete per una efficiente distribuzione nei centri interessati. Interruzioni e cali di pressione potrebbero riguardare le utenze collegate direttamente alla condotta e in particolare nelle località di San Pasquale, Porto Pozzo, La Colba, Lu Cumandanti e Lu Pultidolu in territorio di Santa Teresa di Gallura, le frazioni di Rena Maiore e Vignola in territorio di Aglientu.

Il servizio riprenderà comunque a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e ripristinati i livelli nei serbatoi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

