Lavori per le nuove reti idriche a San Teodoro, problemi con l’acqua

Lavori di Abbanoa alle nuove reti idriche di san Teodoro

Lunedì i tecnici di Abbanoa entrano in azione a San Teodoro sulle nuove reti idriche e ci saranno problemi con l’acqua. “Nell’ambito degli interventi di efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di San Teodoro, lunedì 31 marzo 2025 i tecnici di Abbanoa proseguiranno gli interventi di attivazione delle nuove reti. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi PNRR del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per San Teodoro è dedicata una delle quote più consistenti: circa 6,5 milioni di euro che consentiranno di sostituire integralmente oltre 10 chilometri di reti tra condotte e allacci alle utenze”.

I lavori in programma

“Nel dettaglio, lunedì saranno collegate le due nuove condotte idriche appena realizzate nelle vie Calangianus e Telti. In contemporanea saranno dismesse le vecchie reti con il trasferimento degli allacci. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere l’alimentazione idrica di San Teodoro centro tra le 8 e le 17: potrebbero quindi verificarsi cali di pressione e interruzioni. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24″.

“Nello stesso appalto rientrano anche la realizzazione di nuove condotte nelle vie Di Lu Mori, La Canna, Li Fureddi, Di Li Banditi, Sardegna, Cedrino, Piave, Citai, Naviglio, Tirso, di Stazzu di Mezzu, Montenegro, Aosta, L’Avru, Torino, Pescara, Lu Rattali, Oristano, Nazionale, Stintino, di La Funtana, Li Menduli, Golfo Aranci, dei Gerani, Livorno, Rinaggiu, Eritrea, Messina, Sicilia, Siracusa, Abruzzi, Li Piri, Ogliastra, Arborea, Barbagia, Baronia, Gramsci, della Pieta, La Canna, Olbia, degli Asfodeli, Largo Colombo, Strada 8 Suaredda e lungo la statale 125”.

