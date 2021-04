L’ordinanza a San Teodoro.

A San Teodoro sospese in via preventiva le attività in presenza di tutte le classi della scuola dell’infanzia e della sezione “Arancione” del micronido comunale. Nuova ordinanza della sindaca Rita Deretta in vigore da domani 7 aprile.

I bambini delle sezioni A e B della Scuola dell’Infanzia dovranno rispettare la quarantena di 14 giorni a partire dal 31 marzo e attendere in ogni caso la comunicazione dell’ATS in merito all’esecuzione del tampone molecolare. I bambini delle sezioni C e D della Scuola dell’Infanzia invece dovranno osservare la quarantena fino a nuove disposizioni.

“Ai soli genitori dei bambini delle sezioni A e B è consigliata la quarantena così come indicato dall’Ats. Ai bambini della sezione “Arancione” del Micronido Comunale invece è richiesto il rispetto della quarantena obbligatoria di 14 giorni, mentre ai genitori è consigliata la quarantena così come indicato dall’Ats”, spiega la prima cittadina.

