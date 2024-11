Hanno meso a segno un colpo nella filiale Sda di Olbia, ma i carabinieri li hanno rintracciati

Nella notte tra venerdì e sabato hanno messo a segno un colpo nella filiale Sda di Olbia, ma sono già stati rintracciati dai carabinieri. In piena notte i malviventi si sono introdotti nella sede Sda nella zona industriale Cala Saccaia di Olbia. Con degli attrezzi hanno forzato la porta d’ingresso per poi raggiungere un ufficio dove c’era una cassaforte. I carabinieri di Olbia stanno verificando se l’abbiano trovata dopo qualche ricerca o se sapessero già dove trovarla.

Era ben attrezzati e sono riusciti ad aprirla con una smerigliatrice flessibile. Hanno trovato 27mila euro in contanti e si dono dati alla fuga. Una volta allertati i carabinieri si sono messi sulle loro tracce e hanno trovato gli attrezzi abbandonati tra i cespugli dietro la sede Sda. “Le ininterrotte attività di ricerca accuratamente protratte dai militari – spiegano dal Comando provinciale di Sassari – hanno permesso di rintracciare due soggetti presso una rivendita di utensili. I militari procedevano al controllo rinvenendo oltre 1.200 euro in danaro contante e diverse ricevute fiscali comprovanti gli acquisti di strumenti di effrazione”. Per i due è scattato il fermo e il pm ha disposto il trasferimento nel carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

