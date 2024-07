Guasto a San Teodoro, saltano i contatori elettrici

Triplo guasto nella rete elettrica di San Teodoro in piena ondata di caldo: il Comune rivela che sono saltati 1.600 contatori. “Da ieri notte il territorio è interessato da guasti multipli, attualmente circa 1600 contatori sono fuori servizio”, annunciano.

Questo il comunicato di E-distribuzione

“Presente triplo guasto sulla rete in media tensione di E-distribuzione che comporta lo spegnimento di 14 cabine di trasformazione Mt/Bt. Attualmente sono in campo gli operatori di E-distribuzione pronti ad energizzare i gruppi elettrogeni che stanno arrivando da Olbia per mitigare il disservizio rialimentando le cabine con maggior numero di clienti. Si presume che il disservizio durerà ancora diverse ore“.

Dal Comune di San Teodoro assicurano che “gli uffici sono in costante contatto con gli uffici di E-distribuzione. Che sta cercando di ridurre al massimo i disagi riattivando la distribuzione tramite gruppi elettrogeni”.

