Con Francesco Gabbani entra nel vivo l’estate a La Maddalena

Tutto pronto a La Maddalena per il concerto di Francesco Gabbani in piazza Comando, comincia la stagione degli eventi nell’arcipelago. Il vincitore di Sanremo 2017 con Occidentali’s karma per raggiungere la Sardegna ha dovuto affidarsi a un piccolo aeroplano. Le conseguenze del bug informatico sono ancora in corso degli aeroporti. Ieri non avrebbe fatto in tempo a raggiungere Olbia per poi suonare a Iglesias ed è scattato il piano B.

Oggi Gabbani sarà in piazza Comando a La Maddalena, gratis e nel vivo dei festeggiamenti per la patrona. A mezzanotte scatterà la giornata di Santa Maria Maddalena che culminerà con le celebrazioni di lunedì sera e i fuochi d’artificio. Nel frattempo prende corpo il cartellone degli eventi estivi a La Maddalena e in questi giorni vengono snocciolati i primi grandi appuntamenti. Il 6 agosto salirà sul palco di piazza Umberto I Jerry Calà. Il 15 agosto andrà in scena Diana Puddu, vincitrice di The Voice seniore mentre il 29 agosto a infiammare la folla ci saranno Dj Jad e Wlady degli Articolo 31

Il volo di Gabbani

