Il video di promozione del nuovo disco girato a La Cinta.

Il misterioso pianista che all’alba del 17 settembre fluttuava su una piattaforma in mezzo al mare de La Cinta a San Teodoro con il suo pianoforte incantando e incuriosendo i lettori, ha finalmente un nome.

Si tratta del rapper milanese Lazza, seguito e amato dai giovanissimi, che ha scelto i meravigliosi colori dell’alba sarda per il video del lancio del suo nuovo disco.

Molti altri cantanti come lui hanno scelto San Teodoro come location per girare i loro video, come il cantante e dj di fama internazionale J Balvin.

