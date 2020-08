La decisione del sindaco di San Teodoro.

Per contrastare la diffusione del coronavirus, che da alcuni giorni è tornato a far preoccupare la Gallura, San Teodoro scende in campo con una risposta energica verso i locali serali. Il sindaco Domenico Mannironi ha disposto a tutti gli addetti dei bar l’obbligo dei tamponi, per scongiurare eventuali positività, dopo gli ultimi casi che si sono registrati nel comune.

La richiesta è stata immediatamente recepita dall’Unità di crisi regionale, che si occuperà dell’esecuzione dei tamponi. Al momento la situazione dei contagi a San Teodoro è sotto controllo. “Il numero di positivi è sino ad ora molto contenuto e sono già in quarantena obbligatoria. A livello recettivo la situazione è assolutamente tranquilla e non vi sono elementi di preoccupazione e il soggiorno nel nostro comune è come sempre sicuro sotto questo aspetto”, ha spiegato Mannironi.

