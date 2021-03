Lo screening anti covid a San Teodoro.

E’ iniziata oggi la prima delle due giornate di screening anti-covid a San Teodoro. I residenti sono stati chiamati in ordine alfabetico, per cognome del capofamiglia, a sottoporsi al tampone antigenico. Forte l’affluenza già dalle prime ore del mattino. Una fila lunga ma scorrevole. Per sottoporsi al test è stato allestito un banco di accettazione dove la persona viene registrata e poi mandata a una delle otto postazioni per sottoporsi al tampone.

Una volta fatto il tampone l’esito viene dato nel giro di qualche ora se il sottoposto risulta positivo. A ogni persona viene fornito un foglio con username e password dove potersi collegare e scaricare il proprio esito.

