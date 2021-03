La Maddalena blindata, chiude il porto. Grande adesione allo screening

Rigidi i controlli a La Maddalena.

Dopo due giorni dall’istituzione della zona rossa richiesta dall’igiene pubblica a causa della rilevazione di alcuni casi di variante inglese del coronavirus, l’isola di La Maddalena è stata blindata. Come richiesto in fase di riunione del centro operativo comunale, convocato dal sindaco Fabio lai, i controlli agli imbarchi e sbarchi sono rigidissimi. La Capitaneria di Porto non fa imbarcare o sbarcare nessuno che non ne abbia titolo.

Nel mentre a La Maddalena sta continuando la grande mobilitazione di massa per effettuare lo screnning a tutta la popolazione, nella giornata di ieri ben 3348 cittadini hanno aderito all’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna la quale, dopo poche ore dalla firma dell’ordinanza sindacale, ha accolto la richiesta di soccorso del sindaco inviando oltre 10.000 tamponi e 51 sanitari fra medici ed infermieri provenienti da tutto il territorio.

I tre siti individuati per effettuare i tamponi: Palestra Carducci, Palestra Moneta ed il teatro Militare Primo Longobardo (messo a disposizione dalle Scuole Sottufficiali) anche questa mattina registrano importanti presenze di cittadini che ordinatamente si sono messi in fila in attesa di tampone.

