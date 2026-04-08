In bici da Calangianus al Limbara, finanziata la pista ciclabile

Dalla Regione 540mila euro per la ciclabile da Calangianus al Limbara
Dal Comune annunciano la novità per la mobilità sostenibile in Gallura: “Finanziata la ciclabile Calangianus-Limbara“.
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“È ufficiale il finanziamento di 540.000 euro per il nuovo itinerario ciclabile che partirà da via Olbia per raggiungere il massiccio del Limbara – spiegano dall’amministrazione comunale -. Un’opera strategica per il turismo sostenibile e per la valorizzazione del nostro territorio”. Dal Comune di Calangianus ringraziano la Giunta regionale per questo finanziamento. “Un sentito ringraziamento all’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu per il grande lavoro svolto e l’impegno concreto a favore delle Comunità sarde”.