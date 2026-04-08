In bici da Calangianus al Limbara, finanziata la pista ciclabile

8 Aprile 2026

di Giulia Rago

Dalla Regione 540mila euro per la ciclabile da Calangianus al Limbara

Dal Comune annunciano la novità per la mobilità sostenibile in Gallura: “Finanziata la ciclabile Calangianus-Limbara“.

“​È ufficiale il finanziamento di 540.000 euro per il nuovo itinerario ciclabile che partirà da via Olbia per raggiungere il massiccio del Limbara – spiegano dall’amministrazione comunale -. ​Un’opera strategica per il turismo sostenibile e per la valorizzazione del nostro territorio”. Dal Comune di Calangianus ringraziano la Giunta regionale per questo finanziamento. “​Un sentito ringraziamento all’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu per il grande lavoro svolto e l’impegno concreto a favore delle Comunità sarde”.

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