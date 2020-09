I test sierologici a San Teodoro.

Nel pomeriggio di ieri si è iniziato la campagna di screening sierologico per il coronavirus su tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale della scuola di San Teodoro.

Dopo essere stato uno dei primi comuni della Gallura ad aver posticipato l’inizio della scuola al primo ottobre, San Teodoro sta utilizzando questa ulteriore settimana per programmare un rientro in classe più sicuro, con test per tutta la popolazione scolastica in modo da scongiurare eventuali focolai ed avere un quadro più chiaro della circolazione del virus.

Nel primo giorno sono stati eseguiti 75 test, tutti negativi. ” Un risultato confortante e di grande importanza epidemiologica. Spero di dare anche nei prossimi giorni buone notizie”, commenta il sindaco Domenico Mannironi

