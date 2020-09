A Luogosanto è stato accertato nella giornata di ieri un nuovo caso di positività al coronavirus. Ma ci sono anche buone notizie: la persona risultata positiva nelle scorse settimane si è negativizzata, quindi nel comune al momento vi è solo un soggetto positivo. Ad aggiornare la popolazione sulla situazione è stato il sindaco Agostino Pirredda.

“Auguro al cittadino che ha contratto il virus una pronta guarigione e alla persona guarita di ritornare al più presto alla normale vita privata e lavorativa – ha commentato il sindaco Pirredda – .Tengo a precisare e a rassicurare tutti che al momento non sussistono particolari criticità , la situazione così come comunicata dagli organismi sanitari, risulta essere sotto controllo”.

“Ad ogni modo, per tutta la popolazione, permangono sempre valide le indicazioni e le avvertenze già ampiamente raccomandate e, in caso di contatti con persone positive o di sintomi anche lievi, le modalità di accertamento a partire dalla comunicazione con il proprio medico di famiglia. Esorto sempre allo scrupoloso rispetto delle regole comportamentali e di protezione individuale volte ad evitare ogni situazione di rischio di esposizione al coronavirus”, ha concluso il sindaco di Luogosanto.

