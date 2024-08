Grande successo a San Teodoro per i due giorni di VivinFitness

A San Teodoro la terza edizione di VivinFitness

La terza edizione di VivinFitness San Teodoro si chiude un grande successo: l’evento è durato due giorni, il 24 e 25 agosto. Manifestazione organizzata in collaborazione con l’Asd Sport Academy Olbia, nelle figure di Daniele Perra e Manuela Ferro in partnership con San Teodoro Immobiliare 360.

“Per il terzo anno consecutivo – dichiara Luciana Cossu, vice sindaca di San Teodoro, musica cultura e sport si sono unite per offrire un evento sportivo di qualità completamente gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo della promozione multidisciplinare inclusiva, che ha coinvolto sia residenti e ospiti che hanno scelto San Teodoro come meta delle loro vacanze, sia ragazzi speciali che hanno diritto di esplorare le loro capacità e praticare lo sport che più si adatta a loro”.

“Vivinfitness è uno di quegli eventi a cui Luciana Cossu è più legata perché si sposa perfettamente con il territorio; è vissuto all’aperto, in parchi, spiagge, acqua e si adatta al paesaggio che la località offre, mirando alla valorizzazione e all’utilizzo di quegli spazi che sono meno conosciuti o sfruttati, grazie soprattutto alla promozione messa in atto dal media partner Voes Factory che ha prodotto foto, reel e video di altissima qualità. Anche il periodo in cui l’evento viene realizzato è importante: si tratta del post-ferragosto, un momento in cui la Sardegna inizia a “spopolarsi” e che invece è meraviglioso sotto il profilo climatico. VivinFitness dimostra che è possibile coinvolgere direttamente residenti e turisti anche in momenti considerati, per così dire, con meno “appeal”.

Ma cosa è stato VivinFitness? Lo dicono i numeri. Due giorni intensi dedicati allo sport, all’aggregazione e al buon vivere”.

“Ecco qualche dato:

5 Location differenti tra piazze, parchi e spiaggia (parco Citai, parco Li Menduli, Spiaggia La Cinta, Largo Emilio Lussu e piazza Mediterraneo)

20 le discipline, tutte differenti

17 gli istruttori Coni qualificati

240 gli iscritti totali di tutte le età, dai bimbi a partire dai 4 anni fino a qualsiasi età o livello di preparazione fisica;

Ad allietare i presenti non è mancata la presenza di Rita Nurra di Radio Olbia Web che ha arricchito la giornata di sabato animando e raccontando ogni istante dell’evento”.

La manifestazione è stata portata avanti da un team di giovani istruttori esperti in 20 discipline di fitness diverse. Un concentrato di energia e competenza che ha decretato il successo della manifestazione. “I trainer che hanno sposato il progetto – dichiara Daniele Perra, presidente dell’associazione nonché preparatore atletico ed educatore sportivo -, provengono da mezza Sardegna, da San Teodoro, a Olbia, da Posada a Nuoro, passando per Siniscola. Per finire era presente anche un’istruttrice di Milano che ha proposto nuoto senza barriere per utenti con disabilità fisica e/o cognitiva”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui