A Budoni la stagione del Maracuja si chiude col rapper Ernia

Sabato 31 agosto Ernia al Maracuja di Budoni

Closing party con Ernia sabato 31 agosto per il Maracuja Club di Budoni, la discoteca più grande del Nord della Sardegna. Il rapper, che ha raggiunto il successo con il brano “Superclassico”, vanta numerose hit radiofoniche cantate da migliaia di giovani ed adulti.

“Si conclude così una stagione che ha visto migliaia di giovani richiamati da Simba La Rue, Mambolosco, Neima Ezza, Tony Boy, Villabanks e Artie 5ive, Il Pagante, Don Pero, Rondodasosa, e i party di successo come lo SBAM! Jova Beach Party e il format Indie Power. Come consuetudine del Maracuja Club, il divertimento si accompagna alla sicurezza: il club anche per quest’anno metterà a disposizione dei pullman riservati per accompagnare i suoi clienti da e per le principali città (Nuoro, Siniscola, La Caletta, Olbia, San Teodoro ed il centro città di Budoni), evitando così il rischio di incidenti stradali”.

“Nato dall’idea di rinnovare una location che fin dagli anni ’80 è stata centro nevralgico della nightlife estiva sarda, divenendone precursore delle mode e dei tempi, il MARACUJA in questi anni ha visto avvicendarsi sul suo palco artisti di livello internazionale tra cui Axwell, Martin Solveig e Little Louie Vega, insieme ad alcuni dei migliori artisti italiani come Achille Lauro, Ghali, Luchè, Capo Plaza, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri. Info: https://maracujaclub.it/”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui